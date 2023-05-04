مصادر: اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية الأحد لبحث عودة سوريا وأوضاع السودان

أكد مصدر دبلوماسي، أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات الهامة.



وأضاف المصدر في تصريح ل "صدى البلد"، أنه من المقرر أن يرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.



وأوضح المصدر أنه في مقدمة الملفات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب ملف عودة سوريا للجامعة العربية، والتي من المتوقع أن تشهد القمة العربية 32 المنتظر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في 19 مايو الجاري عودتها لشغل مقعدها بالجامعة العربية بعد شغور مقعدها منذ أكثر من 11 عاما.



وأشار إلى أنه من بين الملفات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب الأوضاع في السودان، وسبل التوصل لحل بين الأطراف السودانية، والجهود المبذولة لوقف الحرب فيها.