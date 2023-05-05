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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظاهرة فلكية تظهر في سماء الجزائر اليوم

صدى البلد

تترقب أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية ومن بينها الجزائر، ظاهرة خسوف القمر الظلي، اليوم الجمعة، حسب ما أعلنه مركز الفلك الدولي.

ووفق المركز، تشهد السماء، مساء الجمعة، خسوف شبه ظل جزئي للقمر، وسيكون الخسوف مشاهدا من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا.

وسيبدأ الخسوف في الساعة 03:14 مساء بتوقيت غرينتش، ويصل الذروة في الساعة 05:23 مساء بذات التوقيت.

وسيخسف من القمر ما نسبته 97% من قرصه، وبما أن هذا الخسوف من نوع شبه الظل، فهو غير ملاحظ بشكل عام إلا لمن يدقق النظر، حيث سيلاحظ الراصد اختلافا بسيطا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته سوف تستغرق ساعات قليلة، وبهذا ستشهد أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية أول خسوف للقمر في 2023.

ولفت المعهد إلى أنه يحدث الخسوف الجزئي الظلي للقمر عندما يمر جزء من القمر عبر ظل الأرض، وأثناء الكسوف الجزئي، غالبًا ما يبدو ظل الأرض داكنًا على جانب القمر، ويمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة بدون الحاجة لأي معدات متخصصة.

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