الجزائر تقدم طلبا رسميا بالانضمام إلى مجموعة بريكس

أعلنت الجزائر عن رغبتها القوية في الانضمام إلى مجموعة بريكس حيث أودعت رسميا طلب انضمامها لمجموعة “بريكس”، لتكون الدولة المغاربية الوحيدة التي أبدت رغبتها في الالتحاق بهذه المجموعة رفقة ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى إيران.

وكان سفير جنوب إفريقيا لدى بريكس، أنيل سوكلال قد كشف عن رغبة 19 دولة في الانضمام إلى كتلة الأسواق الناشئة التي تضم 5 دول كبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك وفقًا .

وتناقش قمة “بريكس” التي تعقد في جنوب إفريقيا الشهر القادم، توسيع مجموعة “بريكس” وكيفية حدوث ذلك.

يشار إلي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد قال في وقت سابق إنّ الجزائر مهتمة بالانضمام لمجموعة دول “بريكس” التي تعد “قوة سياسية واقتصادية”.

