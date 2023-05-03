عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تقدم طلبا رسميا بالانضمام إلى مجموعة بريكس

الجزائر علم
الجزائر علم

 أعلنت الجزائر عن رغبتها القوية في الانضمام إلى مجموعة بريكس حيث أودعت  رسميا طلب انضمامها لمجموعة “بريكس”، لتكون الدولة المغاربية الوحيدة التي أبدت رغبتها في الالتحاق بهذه المجموعة رفقة ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى إيران.

وكان سفير جنوب إفريقيا لدى بريكس، أنيل سوكلال قد كشف عن رغبة  19 دولة في الانضمام إلى كتلة الأسواق الناشئة التي تضم 5 دول كبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك وفقًا .

وتناقش قمة “بريكس” التي تعقد في جنوب إفريقيا الشهر القادم،  توسيع مجموعة “بريكس” وكيفية حدوث ذلك.

يشار إلي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد قال في وقت سابق  إنّ الجزائر مهتمة بالانضمام لمجموعة دول “بريكس” التي تعد “قوة سياسية واقتصادية”.
 

بسبب إسرائيل.. الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة الإرهاب بالبرلمان الدولي

مرسوم رئاسي .. الجزائر تفتتح قنصلية لها في نابولي

الجزائر مجموعة بريكس عبد المجيد تبون جنوب افريقيا السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

اعتراف أمريكي .. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الدولار

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ