ميدو برفقة حازم إمام: أكبر زمالكاوي قابلته في حياتي

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، صورة جديدة برفقه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق ميدو علي الصورة كاتبًا: “#حازم_امام‬⁩ الاخ الاكبر..اكبر زمالكاوي قابلته في حياتي”.

وأكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن مجلس الإدارة استعان بمحام إيطالي لتقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة المصري.

وكان الزمالك قد أكد في بيان، أنه سيلتقي اتحاد الكرة قريبا أمام الفيفا، لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب القوانين واللوائح عرض الحائط، لصالح ناد أوحد، بالإضافة إلى التنمر والعنصرية ضد بعض اللاعبين".

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف محمود كهربا 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده.

وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، ليتم الإعلان عن تعليق العقوبة، ليقرر الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المحلي.