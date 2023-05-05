مستشفيات جامعة أسيوط تنجح في إنقاذ حياة فتاة إثر تلقيها طعنة نافذة بالقلب

نجح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي بأسيوط في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر ٢٣ سنة مصابة بطعن في منطقة الصدر.

وقال الدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب الجامعى إن المريضة وصلت إلى المستشفى تعاني من هبوط في العلامات الحيوية، وكادت أن تفارق الحياة ليتم التعامل معها بشكل سريع بوحدة الإصابات، وعمل استكشاف للقلب و الصدر، ليتبين وجود جرح نافذ بالبطين الأيمن للقلب، وتم إجراء رتق للجرح بواسطة الغرز الجراحية و السيطرة على النزيف، ومتابعة الحالة بالعناية المركزة بوحده الإصابات، حتى استقرت الحالة وغادرت المستشفى.

وأشار مدير مستشفى القلب ان الفريق الجراحي كان تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم رئيس القسم وضم كلا من الدكتور محمود الخواجه مدرس جراحة القلب، والدكتور عمر عرفات، والدكتور علي زين العابدين مدرسين مساعدين جراحه القلب، والدكتور مصطفى لؤي ومروان أحمد أطباء مقيميين، وتضمن فريق التخدير الدكتور محمد علي القوصي مدرس مساعد عمليات إصابات، والدكتورة إنجي رأفت، والدكتور عمر أبو الفضل أطباء مقيمين.

ومن فريق التمريض سعد صبحي بالإضافة إلى تمريض وحده إصابات.