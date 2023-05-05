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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خروج ملياردير من قائمة الأغنى بالعالم بعد خسارته 10 مليارات دولار.. تفاصيل

كارل إيكان المستثمر
كارل إيكان المستثمر الأكبر

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن مستثمر أسطوري يخسر 10 مليارات دولار من ثروته في ليلة واحدة، ذلك الناشط المؤسسي الذي يدعى "كارل إيكان" بعد ان أتهمته شركة " هيندنبورغ للابحاث" بأستخدام هيكل أقتصادي يشبه هرم بونزي في شركته الأستثمارية.


وأكد التقرير، أن هذا الأتهام تسبب في تراجع أسهم شركة " Icahn enterprises l.p" بنسبة 20%، وهو ما أدى إلى محو 3.1 مليار دولار من ثروة" إيكان"، ومع قيام شركة هيندنبورغ بتقديم تفاصيل عن قرض الهامش للمستثمر بضمان حصته في الشركة التي لم يتم حسابها مسبقا من قبل مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، أدى ذلك إلى تبخر 7.3 مليار دولار أخرى من حساب صافي ثرةو " أيكان" التي انخفضت بنسبة غير مسبوقة.

 

ورصد التقرير، أن الخسائر بلغت 41% لتصل إلى 14,6 مليار دولار وفقا لمؤشر الثروة، الأمر الذي أدى إلى تأخر ترتيب " إيكان" من المرتبة 58 في قائمة الأغني في العالم إلى المرتبة 119.

 

وتابع التقرير، ان " إيكان" هو أحدث ملياردير تستهدفه " هيندنبورغ" هذا العام بعد الملياردير الهندي " غوتام أداني" و" جاك دورسي" من شركة "بلوك"، ويمتلك " إيكان" أكثر من 85% من الشركات التابعة ل "Icahn enterprises" من خلال كيانات مختلفة ما يشكل الجزء الأكبر من ثروته.

 

 

مستثمر أسطوري 10 مليارات دولار الناشط المؤسسي هيندنبورغ للابحاث شركة هيندنبورغ قرض الهامش

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