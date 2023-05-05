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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بمتابعة الخطوات التنفيذية لمبادرة حياة كريمة في برج العرب

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية تتابع مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المقامة بمركز ومدينه برج العرب القديمة.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، التجهيزات الخاصة بمجمع الخدمات بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات ، برفقة الدكتور طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

 

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محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة

وقال محافظ الإسكندرية أن كل مجمع من مجمعات الخدمات يضم بداخله ( وحدة محلية ، مركز تكنولوجى ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعي ، مكتب تموين ، مكتب بريد ، مجلس محلى) بحيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

الاسكندرية التعريفة الجديدة الخطوات التنفيذية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمد الشريف المناطق النائية حياة كريمة

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