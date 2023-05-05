التمثيل التجاري: مصر حريصة على دعم مؤسسات العمل الإفريقي المشترك

ألقي الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للإحتفالية التي عقدت بمناسبة مرور 10 سنوات علي تأسيس مفوضية المنافسة بالكوميسا والتي تستضيفها جمهورية مالاوي يومي 4-5 مايو الجاري .

وافتتح فعاليات الاحتفالية رئيس جمهورية مالاوي و السكرتير العام للكوميسا وعدد من المسئولين بالدول الافريقية الأعضاء في الكوميسا .

وتضمنت كلمة الوزير المفوض يحي الواثق بالله في الحفل الافتتاحي التأكيد علي الدعم الكامل الذي تحرص مصر علي تقديمه لمؤسسات العمل الافريقي المشترك وبشكل خاص السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي COMESA والمؤسسات المنبثقة منها وعلي رأسها مفوضية المنافسة لما لها من أثر فعال في تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتيسير التجارة الحرة فيما بينهم وكذا تحفيز الاستثمارات المشتركة في إطار من المنافسة العادلة .

الجدير بالذكر أن جلسات هذه الاحتفالية ستتضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المسئولين الأفارقة المشاركين فيها بهدف تفعيل دور مفوضية المنافسة ، خاصة في ظل الترتيبات الجارية لتسليم مصر رئاسة الكوميسا الي زامبيا خلال القمة القادمة التي ستستضيفها لوساكا - زامبيا في يونيو القادم .



