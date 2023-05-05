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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المدفن بـ24 ألف جنيه.. طرح وتخصيص 5516 مقبرة بالناصرية غرب الإسكندرية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة  العامة للشؤن المالية بديوان عام  محافظة الإسكندرية عن طرح  عدد  5516 مدفن بمقابر الناصرية بمنطقة  جبون بحي العامرية ثان، غربي الإسكندرية، والمدفن  عبارة  قطعة  أرض  مساحتها  10م مربع  دون  مباني  ، يتم  تخصيص  المدفن  للمواطنين  مقابل  حق  إنتفاع  قدرة  24,000 جنية (فقط  أربعة  وعشرون  ألف  جنية  لاغير).

وذكرت المحافظة  أنه على المواطنين  الراغبين في تخصيص  مدفن لهم بالمرحلة الثامنة التوجه  مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤن  المالية بديوان عام المحافظة وفقا  للشروط والضوابط المنظمة لهذا  الشأن.

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وبالنسبة  للشروط  والضوابط  المنظمة للحصول  علي  مدفن  بجبانات  الناصرية (قطعة  أرض  مساحتها  10م2) كالأتي:

أولا: الشروط  العامة 
- ان  يكون  مقدم  الطلب  مصري  الجنسية
- ان  يكون  مقيم  إقامة  دائمة  بإحدى  المناطق  او  القرى  التابعة  للأحياء  ومركز  ومدينة  برج  العرب  

ثانيا  : الأوراق  المطلوبة  للتخصيص
- ألايكون  مقدم  الطلب  قد  سبق  تخصيص  مدفن  له  او  لأحد أفراد  اسرته  حتي  الدرجة  الاولي.
- الطلب  يقدم عن أسرة واحدة (زوج ،زوجة ،واولاد )
- يرفق  ملف  كرتون  يحتوي علي  الاتي :
1- صورة  بطاقة  الرقم  القومي سارية  لمقدم  الطلب  
2- صورة  بطاقة  الرقم  القومي  للزوج /الزوجة لمقدم  الطلب 
3- صور  بطاقات  الرقم  القومي للأبناء او  صور  شهادات  ميلاد  الابناء
4- إستيفاء أية  بيانات  تطلبها  جهة  الإدارة  من  مقدم  الطلب 
- يتم  تسليم  مقدم  الطلب  محضر  التخصيص  الخاص  بالإنتفاع  بالمدفن  المخصص  له  بعد  سداده  قيمة  مقابل  الإنتفاع واي  رسوم  اخري مطلوبة (مبلغ  24,000جنية). 
- يلتزم  المخصص  له  بتسليم  صورة  من  محضر التخصيص لإدارة  الجبانات  بحي  العامرية  ثان  خلال  أسبوع  من  تاريخ  تحرير  محضر  التخصيص .
- إذا  تبين  عدم  صحة البيانات المقدمة من  المواطن يلغى  التخصيص  وتسحب  الأرض فورا وإعادة تخصيصها  لمواطن  اخر.
- لا يتم   عن  المدفن  المخصص له  لمواطن  اخر  دون  الحصول  علي  موافقة  السلطة وسداد  الرسوم  الخاصة بالتنازل التي  تحددها  السلطة  المختصة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بأنه (لا  يوجد  أي  مدافن  علي  مستوي  المحافظة  يتم تخصيصها  سوي  مقابر  الناصرية  فقط).

الاسكندرية الإدارة العامة الخطوات التنفيذية السلطة المختصة بطاقة الرقم القومي حى العامرية ثان حياة كريمة

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