إصابة شخصين في مشاجرة بكورنيش الإسكندرية.. والأمن يضبط المتهمين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، القبض على شخصين، لاتهامهما بالاعتداء على شخصين آخرين بالأسلحة البيضاء؛ خلال مشاجرة بكورنيش المندرة شرقي المحافظة.

وأصيب المعتدى عليهم بإصابات بالغة وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وإدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول وجود مشاجرة بين 4 أشخاص في منطقة المندرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع المشاجرة برفقة سيارة الإسعاف، وجرى نقل الشابين المصابين إلى المستشفى، لإسعافهما، وضبط المتهمين.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة ضربًا بالأسلحة البيضاء عليهما خلال مطاردة بينهما، وتركاهما متأثرين بإصابتهما، ولاذا بالفرار.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين 4 شباب بسبب خلافات سابقة بينهما.

تحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.