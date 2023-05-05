علوم القاهرة تنظم احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات.. الأربعاء

أعلنت كلية العلوم جامعة القاهرة، عن تنظيم احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات خلال شهر مايو الجاري.

ينظم قسم الرياضيات احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في الرياضيات، يوم الأربعاء المقبل بالمبني الرئيسي للكلية في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد الكلية و الدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسني علي عبد السلام، رئيس مجلس قسم الرياضيات.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.