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رئيس التحرير
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الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل زيارة الدكتور هانى سويلم وزير الري، لمحافظة الدقهلية لتفقد حالة الري بترعة زيان ومحطة رفع قلابشو، بعد تلقي العديد من الشكاوي من الأهالي المنتفعين بشأن حالة الري بمنطقة قلابشو وزيان.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه بعد تلقي الشكاوي تم الإنتقال على الفور إلى محل الشكوى في زيارة مفاجئة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدكتور هانى سويلم أصدر العديد من التوجيهات الفورية والعاجلة، من بينها دراسة نوع المياه ومساقي المياه دراسة محطات الرفع ومتابعة منظومة الري بالكامل في المنطقة لحل الأزمة.

وزارة الموارد المائية الري محمد غانم ترعة زيان محافظة الدقهلية

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