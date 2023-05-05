نائب التنسيقية: المحور الاقتصادي صاحب النصيب الأكبر في الحوار الوطني

تحدث النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.



وأكد أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني صاحب النصيب الأكبر بالحوار الوطني وذلك وفقا للتحليل الإحصائي الذي أجرته الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه ببرنامج "السلطة التشريعية"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أجرينا الحلقات النقاشية والصالونات وتحدثنا لكل الأطياف السياسية لتجميع كل الأراء وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المواطن المصري".

وقال: "الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي لا يمكن تقديم الاقتصاد عن السياسة أو العكس، لكن منطقية الأمور في ظل الظروف العالمية التي تحيط بمصر وبرامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى الآن والتي تلزم بوضع المحور الاقتصادي في الأولويات".

