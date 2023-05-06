فولكس فاجن تقدم نسختها "تي روك" 2023 .. اعرف سعرها في مصر

تواصل شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023، والتي شملت النسخة تي روك، حيث تقدم هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 في مصر، إلى جانب ابرز مواصفاتها الفنية.

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تي روك

فولكس فاجن تي روك

تعتمد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، "تيربو" سعة 1400 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 152 حصانا، بالاضافة إلى 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

فولكس فاجن تي روك

وتستمد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 أوامر الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات DSG، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 205 كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن تي روك

كما يمكن للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 أن تستغرق فترة زمنية مدتها 8.4 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الاستعداد 0، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

اسعار فولكس فاجن "تي روك" موديل 2023 داخل السوق المصري

تقدم السيارة فولكس فاجن تي روك من خلال فئة واحدة R-LINE موديل 2023، حيث يصل سعرها الرسمي إلى مليون و 450 ألف جنيه.