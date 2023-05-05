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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: خسوف القمر دليل صحة الحسابات في الشهور القمرية

خسوف القمر
خسوف القمر

شهد سكان الكرة الأرضية اليوم خسوف القمر حيث مر القمر عبر مركز ظل الأرض، وغطي ظل الأرض 96.4% تقريبا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا الخسوف بالخسوف الحلقي للقمر أو خسوف شبه الظلي، يعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن خسوف القمر يحدث نتيجة دوران القمر في المدار البيضاوي الخاص بالأرض وأن ظاهرة الخسوف التي شهدتها الأرض اليوم تسمى خسوف شبه الظل.

واشار القاضي إلي أن الخسوف له أنواع إما أن يكون خسوف كلي في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، اما خسوف اليوم فهو يحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بالخسوف الكاذب ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.

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وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة الكسوف ظاهرة كونية من صنع الله تعالى وتحدث كثيراً، الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

بدأ الخسوف في الساعة ٦:١٤:١٠ مساءً بتوقيت القاهرة .

يشرق القمر في الساعة ٧:٢٩ مساءً بتوقيت القاهرة (أي بعد ساعة و١٥ دقيقة من بداية الخسوف).

تغرب الشمس في الساعة ٧:٣٦ مساءً بتوقيت القاهرة.

وصل القمر إلى ذروة الخسوف في الساعة ٨:٢٤:٠٥ مساءً بتوقيت القاهرة حيث يغطي (شبه ظل) الأرض نسبة ٩٦,٤٪؜ من قرص القمر (وهذه اللحظة هي نفس لحظةكتمال بدر شهر شوال لعام ١٤٤٤ هجري).

انتهى الخسوف شبه الظلي في تمام الساعة ١٠:٣١:٤١ مساءً بتوقيت القاهرة بخروج القمر كاملاً من منطقة شبه الظل.

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