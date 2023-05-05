عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر

صدى البلد

تتزين سماء مصر الآن بظهور قمر مايو "بدر شوال"، والمعروف بـ قمر الحليب، في مشهد ساحر حيث تكون طلة القمر في ذلك اليوم ساحرة وجميلة، ويمر القمر بمراحله المختلفة أثناء دورانه حول الأرض كل شهر، وبجانب ذلك تتغير اسماء أوجه القمر كل شهر فى مختلف الحضارات والثقافات.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة يكون قرص القمر بدرا كامل الاستدارة ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل.

وأوضح تادرس أن بدر مايو (قمر الحليب) يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الزهور لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، مشيرآ إلي أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا أيضا في الفترة من 3 إلى 6 مايو وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذه الفترة.

أستاذ فلك: خسوف القمر اليوم غير ملحوظ في مصر

ولفت استاذ الفلك إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ونوه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأشار، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

سر تسمية قمر بدر مايو بـ "قمر الحليب"

 كانت تطلق القبائل الأمريكية اسماء علي القمر البدر في أوقات معينة بإشارات ودلالت تبعآ لطبيعة الجو في ذلك الوقت وكانت تلك القبائل تمنح لكل بدر اسما مختلفا طوال أشهر السنة لاعتمادها في تتبع الأحداث الموسمية في النصف الشمالي من الكرة ‏الأرضية.

ويعرف قمر شهر مايو المعروف باسم "قمر الحليب"، لأن شهر مايو كان الشهر الذي تم فيه نقل الأبقار إلى مراعيها الصيفية وفرت هذه الحقول للأبقار تغذية غنية لإطعام عجولها حديثي الولادة، حيث يعد قمر شهر مايو "قمر الحليب"وهو البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

كما أن لقمر شهر مايو المعروف باسم "قمر الحليب" اسماء أخري حيث أن مع اقتراب الفصول، مثل اكتمال قمر الربيع الثانى، أطلقت القبائل الأمريكية الأصلية فى شمال شرق الولايات المتحدة على هذا القمر الزهرى، حيث تتوافر الزهور هذا الوقت من العام فى معظم هذه المناطق، وتشمل الأسماء الأخرى قمر زرع الذرة أو قمر الحليب.

قمر قمر مايو بدر شوال قمر الحليب قمر الزهور سماء مصر سماء مصر الآن ساحرة وجميلة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

السوبر المصري| تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وكهربا على الدكة

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

ترشيحاتنا

تامر حسني يشعل حفل مبارة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بعد سجودها فى فرحهم.. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

الخطة الاستثمارية لمدينة بدر بالمليارات سنوياً.. رئيس جهاز المدينة يكشف التفاصيل

قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر

رئيس الإنجيلية يختتم جولة الحوار العربي ببيروت بمشاركة عدد من قادة الفكر

البوظة القاتلة .. ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بقنا إلى 292 حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

فيديو

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ