قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر

تتزين سماء مصر الآن بظهور قمر مايو "بدر شوال"، والمعروف بـ قمر الحليب، في مشهد ساحر حيث تكون طلة القمر في ذلك اليوم ساحرة وجميلة، ويمر القمر بمراحله المختلفة أثناء دورانه حول الأرض كل شهر، وبجانب ذلك تتغير اسماء أوجه القمر كل شهر فى مختلف الحضارات والثقافات.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الليلة يكون قرص القمر بدرا كامل الاستدارة ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل.

وأوضح تادرس أن بدر مايو (قمر الحليب) يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الزهور لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، مشيرآ إلي أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا أيضا في الفترة من 3 إلى 6 مايو وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذه الفترة.

ولفت استاذ الفلك إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ونوه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأشار، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

سر تسمية قمر بدر مايو بـ "قمر الحليب"

كانت تطلق القبائل الأمريكية اسماء علي القمر البدر في أوقات معينة بإشارات ودلالت تبعآ لطبيعة الجو في ذلك الوقت وكانت تلك القبائل تمنح لكل بدر اسما مختلفا طوال أشهر السنة لاعتمادها في تتبع الأحداث الموسمية في النصف الشمالي من الكرة ‏الأرضية.

ويعرف قمر شهر مايو المعروف باسم "قمر الحليب"، لأن شهر مايو كان الشهر الذي تم فيه نقل الأبقار إلى مراعيها الصيفية وفرت هذه الحقول للأبقار تغذية غنية لإطعام عجولها حديثي الولادة، حيث يعد قمر شهر مايو "قمر الحليب"وهو البدر الذي يسبق وقت الاعتدالين من كل عام.

كما أن لقمر شهر مايو المعروف باسم "قمر الحليب" اسماء أخري حيث أن مع اقتراب الفصول، مثل اكتمال قمر الربيع الثانى، أطلقت القبائل الأمريكية الأصلية فى شمال شرق الولايات المتحدة على هذا القمر الزهرى، حيث تتوافر الزهور هذا الوقت من العام فى معظم هذه المناطق، وتشمل الأسماء الأخرى قمر زرع الذرة أو قمر الحليب.