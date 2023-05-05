حسن ترك: لأول مرة يكون هناك حوار وطني بمثل هذه الحرفية والتخصصية..فيديو

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إنه لأول مرة يكون هناك حوار وطني بمثل هذه الحرفية والتخصصية.

وأضاف حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحوار الوطني به فروع كثيرة وقضايا مهمة سوف تناقش، لذلك لابد من السعي والدراسة لتقديم مفردات تساعد الدولة ومتخذي القرار تعود بالنفع على الشعب المصري".

وأشار حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي،: "الحوار الوطني مهم للغاية وغير مسبوق في الحياة السياسية المصرية"، مضيفا: " المحاور الثلاثة المتمثلة في الاقتصادي والسياسي والاجتماعي انبثق منها 19 لجنة لتغطية كل النواحي بشفافية".