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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني| موعد أولى جلسات المحور السياسي.. فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مشهد حضاري غير مسبوق.

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وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم بذل الكثير من الجهود لتخرج الجلسة الافتتاحية بهذه القوة والتنظيم الذي كانت عليه.. المنسق العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي و19 عضوا في مجلس الأمناء وأكثر من 75 شابا وفتاة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بذلوا جهدا كبيرا وحقيقيا رغم عملهم متطوعين دون أجر".


وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون أولى جلسات المحور السياسي يوم 14 مايو المقبل، تليها جلسة المحور الاقتصادي 16 مايو و18 مايو المحور الاجتماعي.

 

وأضاف: "الجلسة الافتتاحية أعطت صورة عظيمة لمصر، هذه الدولة الكبيرة المستقرة، التي يتحاور أبناؤها على مختلف أطيافهم تحت سقف قاعة واحدة بالكلمات والأفكار والرؤى"، موضحا أن "طريقة عمل مجلس الأمناء وصلاحياته تم إدراكها بشكل صحيح ومتوازن، فلم يتم الاعتماد على القوة التصويتية بل كان هناك تأكيد كبير على تحقيق التوازن في مجلس الأمناء وعدم الاعتماد على قوة بعينها في تنظيم هذا الحوار الوطني".

عماد الدين حسين

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