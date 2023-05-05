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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لجميع فئات الشعب وللقوى السياسية

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

قالت النائبة سكينة  سلامة ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن الحوار الوطنى يؤسس الجمهورية الجديدة أساسها هو التوافق والتشارك المثمر بين جميع فئات الشعب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن .


وأكدت سلامة ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، أن انطلاق الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لجميع القوى السياسية  ولجميع الفئات والتيارات المشاركة  فيه ، مما يعطى الثقة للمواطن أن الحوار الوطني سيكون له تأثير إيجابي عليه فى جميع نواحى حياته .

وأشارت إلى أن الحوار  استكمال لمسيرة تطور وبناء وهو صورة تعكس وجه جديد فى كافة المحاور سواء المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي   ،لاسيما أن الحياة السياسية السليمة تتطلب مجتمع سليم بمقومات اقتصادية مناسبة.


واشادت بإعلان مجلس أمناء  الحوار الوطنى علانية الجلسات الحوارية وهذا يعطى الثقه الكبيره للحوار الوطني مؤكدة أن الحوار سيساهم في تمكين المرأة والاهتمام بالوعي والشباب ووعيهم  .

وأوضحت النائبة سكينة سلامة  أنها ستقدم لمجلس أمناء  الحوار الوطني مقترح  بإنشاء الهيئة  الوطنية للوعي ، لاسيما أن قـضية الـوعي  طالما أكد على أهميتها الـرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة تحتم علينا  نشر الوعي  وحل مشكلات متعددة مثل زواج الصغيرات ومشاكل الثأر وتداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر وغيرها من المشاكل.
 

الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الشائعات الجمهورية الجديدة مجلس النواب التعليم

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