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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الصناعات: يجب أن تحظى الزراعة بأولوية في جلسات الحوار الوطني

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار الوطني خاصةً في الشأن الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة لدى كافة فئات المجتمع من قادة وسياسيين وخبراء الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، إذ يعد خارطة الطريق لإيجاد حلول سريعة لتجاوز الاقتصاد المصري تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.

وأكد عضو غرفة صناعات مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات له، أن قطاع الزراعة لابد وأن يحظى بأهمية كبيرة في جلسات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، وإعطاء الزراعة أولوية في الفترة المقبلة من خلال توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد على المحاصيل الزراعية بشكل أكبر بجانب التوسع في برامج دعم الفلاح المصري.

 

تابع: لا بد أيضا مناقشة دعم الصناعة الوطنية بكل الطرق وإصدار ما يلزم من قرارات ومبادرات وحوافز حقيقية للاستثمار الصناعي، والاعتماد على القطاع الخاص وتوفير كل احتياجاته لزيادة الطاقات الإنتاجية من مستلزمات إنتاج وخامات.

 

 وشدد على ضرورة أن يتطرق الخبراء والاقتصاديين للحوافز المشجعة للإنتاج والتصدير منها تخفيف عبء الضرائب وأسعار الطاقة والأهم كذلك حافز التصدير لأنه محور رئيسي لكي يتمكن المصنع والمصدر المصري من المنافسات الخارجية خاصة وأن جميع الدول تدعم التصدير بأرقام كبيرة.

وأكد زيدان، أهمية مناقشة كافة التحديات الاقتصادية بمنتهى الشفافية وسبل النهوض بالقطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، للوصول إلي رؤية شاملة لمستقبل الصناعة الوطنية وروشتة للنمو الاقتصادي المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

مشاركة مجتمعية

وأشاد زيدان، بالحوار الوطني والذي يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز التشاركية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار عبر مناقشة كافة القضايا المؤثرة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي إذ أن هذه الفعاليات تدعم مسيرة البناء والتنمية، نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة على مستوى كافة القطاعات التي تزيد من قوة الاقتصاد المصري وتحجم من أثر الأزمات العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية وزيادة الاستثمار المباشر.

 

اتحاد الصناعات الزراعة الإنتاج التصدير الحوار الوطني

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