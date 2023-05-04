عماد الدين حسين: الحوار الوطني لن يقود إلى معجزة لكنه يفتح بابا للأمل|فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ضياء رشوان كاتب صحفي وسياسي كبير وكان مكسبا للحوار الوطني.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “الاتفاق على آليات الحوار الوطني والمحاور الواجب مناقشتها أخذ وقتا طويلا”، لافتا: “اتفقنا على أن هناك 3 محاور أساسية يجب على الحوار الوطني مناقشتها وتضمنت المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: “جلسات الحوار الوطني تنعقد 3 أيام في الأسبوع ويتم مناقشة مختلف المحاور “، موضحا: “كافة لجان محاور الحوار الوطني تنعقد بالتوازي”.

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: “الحوار الوطني ليس بديلا للحكومة أو البرلمان، ولكن سيكون صوت الشعب الذي يعبر عن أفكار معينة ورفعها للرئيس السيسي”.



وأوضح: “الحوار الوطني يناقش قضايا عامة أساسية وليست مشكلات فئوية”، مضيفا: “الحوار الوطني لن يقود إلى معجزة لكنه يفتح باباً للأمل”، مؤكدا: “التوافق الوطني بين القوى السياسية يساعد بشكل كبير على استقرار الدولة المصرية”.

