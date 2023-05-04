عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية كانت مشهدا حضاريا يليق بمصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد عماد  الدين حسين  عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كافة قضايا الحوار الوطني في غاية الأهمية  سواء كانت في  المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

 

رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة:أهمية الحوار الوطني تكمن في اتخاذ قرارات اقتصادية لتحسين الأوضاع

أحمد دياب: مناقشات الحوار الوطني بملف الرياضة سينتج عنها توصيات لتطويره

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية لقناة " إكسترا نيوز"، إن  جلسات الحوار الوطني تنعقد 3 أيام في الأسبوع ويتم مناقشة مختلف المحاور ".

وأضاف عماد الدين حسين :" كافة لجان محاور الحوار  الوطني  تنعقد بالتوازي، وما رأيناه أمس في الجلسة الافتتاحية  للحوار الوطني المشهد الأهم سياسيا في مصر".

 

وتابع عماد الدين حسين :" ما رأيناه أمس مشهد حضاري يليق بمصر ، وحققنا نجاحا باهرا بانطلاق الحوار الوطني ".

وأكمل عماد الدين حسين: "الأحزاب السياسية مطالبة بالتحرك سياسيا في المجتمع المصري، والأحزاب القوية أفضل ضمانة لمنع عودة الأفكار المتطرفة الإرهابية ".

ولفت عماد الدين حسين :" 113 قضية يتم التباحث حولها في جلسات الحوار الوطني"، مضيفا:" الرئيس السيسي يتابع فعاليات الحوار الوطني".

الحوار الحوار الوطني مصر محاور الحوار الوطني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة في قانون المرور

دعاء لمن لا يستطيع المذاكرة.. احرص عليه قبل وبعد التحصيل الدراسي

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

7 كلمات كان يدعو بهم النبي فى السجود.. رددها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ