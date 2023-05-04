عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية كانت مشهدا حضاريا يليق بمصر

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كافة قضايا الحوار الوطني في غاية الأهمية سواء كانت في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية لقناة " إكسترا نيوز"، إن جلسات الحوار الوطني تنعقد 3 أيام في الأسبوع ويتم مناقشة مختلف المحاور ".

وأضاف عماد الدين حسين :" كافة لجان محاور الحوار الوطني تنعقد بالتوازي، وما رأيناه أمس في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المشهد الأهم سياسيا في مصر".

وتابع عماد الدين حسين :" ما رأيناه أمس مشهد حضاري يليق بمصر ، وحققنا نجاحا باهرا بانطلاق الحوار الوطني ".

وأكمل عماد الدين حسين: "الأحزاب السياسية مطالبة بالتحرك سياسيا في المجتمع المصري، والأحزاب القوية أفضل ضمانة لمنع عودة الأفكار المتطرفة الإرهابية ".

ولفت عماد الدين حسين :" 113 قضية يتم التباحث حولها في جلسات الحوار الوطني"، مضيفا:" الرئيس السيسي يتابع فعاليات الحوار الوطني".