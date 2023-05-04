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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد دياب: مناقشات الحوار الوطني بملف الرياضة سينتج عنها توصيات لتطويره

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثقته في أن جلسات ومناقشات الحوار الوطني المرتبطة بملف الرياضة، سينتج عنها توصيات وأفكار تساهم في تطوير الرياضة المصرية.

وقال النائب أحمد دياب – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن انطلاقة الحوار الوطني والمشاركة الواسعة في فعاليات الجلسة الافتتاحية تدعو للتفاؤل بخروج الحوار بتوصيات ونتائج يشعر المواطن بتأثيراتها، مضيفا أن الانطلاقة كانت أكثر من رائعة واكتسبت حالة من الزخم بمشاركة كافة التيارات السياسية.

وأوضح أن هذه المشاركة الواسعة في فعاليات الحوار الوطني تدعو إلى التفاؤل، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته المسجلة التي أذيعت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أمس، دعمه وكل مؤسسات الدولة للحوار الوطني.

وفيما يتعلق بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر لها غدا الجمعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاد رئيس رابطة الأندية بالتنظيم الرائع من مجلس أبو ظبي الرياضي للبطولة، ما يدعو للتفاؤل بخروج هذه المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وانطلق الحوار الوطني، أمس الأربعاء، بانعقاد جلسته الافتتاحية في قاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.
 

النائب أحمد دياب الحوار الوطني رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة الجلسة الإفتتاحية الكرة المصرية

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