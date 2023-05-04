نائب : الحوار الوطني طوق نجاة لإصلاح سياسي حقيقي.. ومتابعة الرئيس تؤكد جديته

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قطعت الطريق على المشككين فى أهمية إجراء حوار بين أطياف الشعب فى الوقت الراهن، بل أكدت أنه طوق نجاة لإصلاح سياسي فعال وإيجاد حلول للتحديات الراهنة.



وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحوار الوطني والمناقشات الجادة والفعالة، تتيح الفرصة لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات والقضايا المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يحرص دائما على التأكيد على حق الاختلاف فى الرأى، و أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرا إلي حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات المقدمة من المشاركين، والتي من شأنها تعزيز كفاءة المخرجات التى ينتظرها المصريين جميعهم من الحوار.

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وشدد السادات على أن تسير الخطوات القادمة فى الحوار الوطني بخطى ثابتة متسارعة، بما لا يدع فرصة للمشككين والمغرضين من التشكيك في جديته، موجها الشكر لمجلس الأمناء والأمانة الفنية على ما بذلوه من جهد خلال اكثر من عام .