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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللون المفضل يكشف خبايا شخصيتك.. ما دلالات الأسود والأحمر والأخضر والأبيض؟

اللون المفضل يخبر
اللون المفضل يخبر الكثير عن شخصيتك .. من يحبون هذا اللون يظل

ما هي شخصيتك؟ كيف تفكر؟ ما هو سلوكك ؟ وكيف هي مشاعرك ؟، كل هذه الأشياء تندرج تحت الصحة العقلية الأشخاص الذين يحافظون على صحتهم العقلية بشكل أفضل، يظل سلوكهم وشخصيتهم قوية أيضًا.

 وبحسب ما نشره موقع PubMed Central، شرع الباحثون في اكتشاف ما إذا كان يمكن ربط اللون المفضل للشخص بشخصيته، فاجأت نتيجة هذه الدراسة الجميع، حيث كان هناك ارتباط قوي بين اللون المفضل وشخصية هؤلاء الأشخاص.

الأشخاص الذين يفضلون اللون الأسود

الاناس السود

 الأشخاص الذين يحبون اللون الأسود ، يحبون القوة والتأثير هؤلاء الناس مستقلون ، أقوياء ولا يعرفون الخوف شخصيته هي شخصية القائد إنهم يحبون النجاح كثيرا.
 

الأشخاص الذين يحبون اللون الأزرق

الناس الذين يحبون اللون الأزرق

كثير من الأشخاص يحبون هذا اللون هؤلاء الأشخاص يتمتعون بهدوء وثقة ويتميزون بالأخلاص هؤلاء الأشخاص خبراء في الحفاظ على أسرار الآخرين لأنفسهم هؤلاء الأشخاص يحبون أن يكونوا مع الأصدقاء والعائلة.

الأشخاص الذين يفضلون اللون الاحمر

من يحب اللون الاحمر

الأحمر هو لون الحب والشجاعة طبيعة هؤلاء الأشخاص مليئة بالمخاطر والمغامرة والطموح يفضلون التواجد بين الناس هؤلاء الأشخاص هم الذين يحفظون كلماتهم ومشاعرهم دون تردد.

سر حب الأبيض يكشف عن شخصية هؤلاء

سر الأبيض

يستخدم اللون الأبيض لفترة طويلة كرمز للسلام الأشخاص الذين يحبون هذا اللون منظمون وقدرتهم على اتخاذ القرار قوية يحصلون على الكثير من الاحترام في المجتمع.

الأشخاص الذين يحبون اللون الأخضر

الناس الذين يحبون اللون الأخضر

 هذا اللون خاص جد، ا بالأشخاص الذين يفضلونة لديهم أحساس وحب للطبيعة إلى جانب هذا،لديهم  قدرة على الإبداع وإيمان قوي من الأستفادة بالوقت .

الأزرق أزرق اتخاذ القرار الصحة العقل الشجاعة المغامرة د الأشخاص يحصل مغامرة في المجتمع فترة طويلة طموح شخصيتك الأشخاص الذين يحبون اللون الأزرق الأشخاص الذين يفضلون اللون الاحمر سر حب الأبيض يكشف عن شخصية هؤلاء 2021 HUNDAI ELANTRA ​​​​​​​health

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