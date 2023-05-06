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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي الشاى على بشرتك وشاهدي ماذا يحدث ؟

الشاى والبشرة
الشاى والبشرة

ينصح الكثير من خبراء التجميل بوضع الشاى البارد على البشرة لما له من فوائد عدة يكشف عنها موقع كليفند كلينك فإن الكافيين من المواد الفعالة جدا في علاج مشاكل البشرة والوقاية منها 

الشاى يخلص البشرة من انتفاخ واسمرار تحت العين

الكريم أو الماسك المحتوي على الكافيين يعمل على تقليل ظهور تلك الهالات السوداء وأكياس تحت العين التي تصاحب الإرهاق العام ويساعد في دوران الأوعية الدقيقة ، مما يضيق الأوعية الدموية ويساعد مؤقتًا في تقليل تلون الجلد

 الشاى يعالج إللتهاب البشرة 

عند وضع الكافيين على الجلد  تساعد خصائص الكافيين المضادة للالتهابات في تقليل الاحمرار وتهدئة الجلد الملتهب بسبب التعرض لأشعة الشمس ولكن حاول ألا تعرض نفسك لأضرار أشعة الشمس في البداية

الشاى يحمي البشرة من التلف

الكافيين مضاد للأكسدة معروف بقدرته على حماية البشرة من التلف الذي تسببه الجذور الحرة - وهي جزيئات تعمل على تكسير الكولاجين وتسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل والشاحب ويحمى من أضرار التلوث والأشعة فوق البنفسجية 

الشاى يضيء البشرة

الكافيين مضيق للأوعية مما يعني أنه يجعل الأوعية الدموية تنقبض أو تتقلص، وهذا بدوره يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا ونعومة.

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