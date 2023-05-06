ماتت أثناء النوم .. التصريح بدفن جثة طفلة عثر عليها داخل سيارة ملاكى فى القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة 3 سنوات عثر عليها داخل سيارة ملاكي بطوخ بعد توقيع الكشف الطبى عليها.

كما كشفت التحقيقات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي إصابات بجسد الطفلة ولا يوجد شبهة جنائية حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أيضا أن الطفلة كانت تلعب بالشارع بجوار مسكنها وعندما شعرت بالتعب حاولت فتح باب سيارة مجاورة لسنترال طوخ، وبالفعل وجدته مفتوحا فقامت بالدخول للسيارة فغلبها النوم حتى تم العثور عليها متوفاة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة.



وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، ودخلت داخل إحدى السيارات ثم عثر على جثتها وجارى فحص الواقعة وظروفها وملابساتها.