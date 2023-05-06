عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الارتفاع .. أسعار النفط تحقق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط مع إغلاق الأسعار ليوم أمس الجمعة لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى بفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات ‏المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.‏

وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولارا للبرميل. ‏وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولارا للبرميل عند التسوية .

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما اليوم .

وانخفضت الاسعار اكثر بعد ان انكمش  نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع في أبريل مع تراجع ‏الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.‏

لكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة ‏أوبك+ للدول المنتجة في يونيو قدمت بعض الدعم للأسعار .‏

ارتفاع أسعار ارتفعت أسعار النفط اسعار النفط الأزمة المصرفية الصناعات التحويلية الطلب على النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

مرتجي يكشف أسباب غياب الخطيب عن السوبر.. ويؤكد: كنت أتمنى مواجهة الزمالك

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

ترشيحاتنا

لفت الأنظار إليه بالمدرجات.. من هو المشجع الأهلاوي صاحب لقطة السوبر؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 6 مايو 2023

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة العربية إلكترونيا بمدارس القاهرة والجيزة

شاهد | لحظة سقوط شهيدان برصاص الاحتلال إثر اقتحام مخيم نور شمس وسط طولكرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ