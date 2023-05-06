اليوم .. انطلاق ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالشرقية

أكد المهندس المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2022 لمراحل النقل المختلفة دور مايو 2023 ، على مستوى 20 إدارة تعليمية اليوم السبت، وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية 497 ألفا و699 طالبا وطالبة، موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا موزعين على 14 ألفا و864 لجنة فرعية.

كما يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 للصف الأول والثاني ثانوي عام بلغ 112 ألفا و654 طالب وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية، وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني لصف الأول والثاني ثانوي فنية 114 ألفا و753 طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية على مستوى 20 إدارة تعليمية في محافظة الشرقية.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأشار الي أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة علي تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، و منع اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة والتصدي لجميع محاولات الغشل وتسريب الامتحانات وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وعلى مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

وأكد "الرشيدي" أن المديرية اطمأنت على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة وتم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة لدى مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.