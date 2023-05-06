رئيس «الجيل»: الحوار الوطني حالة بعث جديد للحياة الحزبية في مصر| فيديو

تحدث ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن مخرجات اليوم الأول لـ الحوار الوطني، قائلًا إن هذا الحوار حالة غير مسبوقة عن غيره من الحوارات السابقة، حيث شمل جميع المحاور المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





وأضاف “الشهابي”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الحوار الوطني حالة بعث جديد للحياة الحزبية في مصر، موضحًا أنه فرصة للأحزاب التي جمعت كوادرها العلمية وقامت بعمل دراسات جديدة.



وأكد رئيس حزب الجيل أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أوضحت أن إبداء الرأي للجميع هو مسار الحوار الوطني، والهدف الأول والأسمى هو مصلحة الوطن وتقديم مخرجات قابلة للتنفيذ سواء كانت قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، لافتًا إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الجلسة الافتتاحية كانت شديدة الأهمية.

وأوضح أن الجلسة الأولى للحوار الوطني كانت ردًا على المشككين في أن الحوار لن يكون حرًا أو سيفرض على المتحاورين وجهات نظر مسبقة، لافتا إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضورًا من جميع فئات المجتمع.