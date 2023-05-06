عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وجاء تشكيل فريق الهلال السعودي كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو – أندري كاريلو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان – ميشايل ديلجادو – أوديون إيجالو.



وجاءت دكة بدلاء الفريق كالتالي:

محمد العويس – حبيب الوطيان – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – صالح الشهري.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.