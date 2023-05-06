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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استلام 17 ألف طن قمح بالصوامع والشون حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ 17 ألف طن، وتتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام للمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد. 

وأضاف أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغ 167 ألف فدان، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية لتقديم جميع أوجه الدعم، وتسهيل جميع الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، حيث بلغ سعر الإردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

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من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 5056 طنا و513 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و7136 طنا و671 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 4814 طنا و163 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب، و44 طنا و122 كجم إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 17 ألف طن و51 كجم قمح. 

وأشار إلى زيادة كميات القمح الموردة، خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة، حيث تم حصاد ما يقرب من 74 ألفا و445 فدانا.

يذكر أن محافظ أسيوط قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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