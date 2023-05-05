توريد 11088 طن قمح إلى شون وصوامع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال توريد القمح المحلي لمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة دون أية مشاكل أو عقبات حيث تم توريد 11088 طن و454 كليو قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم وذلك في 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع لافتاً إلى أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فدان.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة مشددا على التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح.



وأضاف المحافظ إنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.



من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم حصاد ما يقرب من 72 ألف و586 فدان حتى الان كما تم توريد 4306 طن و903 كليو قمح بشون البنك الزراعي المصري فضلا عن توريد 2779 طن و808 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 3957 طن و621 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" و44 طن و122 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة" ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 11088 طن و454 كجم قمح.



يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد في وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين ومسئولى البنك الزراعي والمطاحن للاطمئنان على تشكيل اللجان ومتابعة أعمال التوريد وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقده خلال جولة ميدانية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.