نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بشرى سارة لطمأنة الطلاب الذين تعثروا في الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 لاداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا اليوم بسبب تعطل منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 في بعض الدول .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها ستتيح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 على المنصة الالكترونية خلال التوقيتات المحددة، إمكانية القيام بتحميل نسخة (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون على الطالب رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

كانت امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 قد شهدت مع انطلاقها اليوم ، تداول استغاثات عديدة من بعض أولياء الأمور تؤكد تعطل سيستم امتحانات “ابناؤنا في الخارج 2023 ” منذ التاسعة من صباح اليوم في بعض الدول .

وتسبب تعطل منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 في بعض الدول اليوم ، في حالة من التوتر والارتباك لدى الطلاب وبدأ الاهالي يطالبون الوزارة بسرعة التدخل لإنقاذ ابناءهم ، وطالب البعض بضرورة إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الالكترونية لـ ابناؤنا في الخارج وعودة نظام الامتحانات الحضورية حفاظا على مصلحة الطلاب .