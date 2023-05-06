عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار مخفضة وجودة عالية| ما دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي؟

صدى البلد

تعد مستلزمات الإنتاج الزراعي  مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي التى تهتم بها القيادة السياسية فى مصر حاليا، فتدعم وزارة الزراعة المزارعين من خلال توفير تلك المستلزمات الأساسية للزراعة بأسعار مخفضة وجودة عالية لضمان محصول جيد ذي إنتاجية عالية.

 

تمويل المحاصيل الاستراتيجية 
 

وأظهر تقرير لمجلس الوزراء صدر مؤخرا أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.
 

txt

الزراعة: نقل قمح الاكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية

txt

معهد شبين الكوم البداية.. الزراعة أول كلية بجامعة عين شمس|تفاصيل

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في الموسمين الشتوي والصيفي من أسمدة وتقاوى ومبيدات، لزيادة إنتاجية المحاصيل .

المحاصيل الاستراتيجية 

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة بتوفير كل ما يلزم للمحاصيل الشتوية والصيفية من تقاوى ، وأسمدة ، ومبيدات،  وخلافه ، وحملات قومية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الهامة. 

278 منفذ للتقاوى المعتمدة

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أنه يتم توزيع التقاوي مبكرا على الفلاحين من خلال منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 278 منفذ للتقاوي المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
 

الأسمدة الأزوتية 

وذكر الدكتور عباس الشناوي أن افتتاح الرئيس مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية الذي يصل تكلفته إلي 16 مليار جنيه ، وكذلك مصانع "كيما 2"  مما يُساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيُساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتابع: "كما تعمل الدولة على  إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، التي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن".

مستلزمات الانتاج الزراعي الخدمات الزراعية أسعار مخفضة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

عذراً السيستم وقع| شكاوى في أول أيام امتحانات أبناؤنا في الخارج.. وأولياء الأمور يستغيثون

ترشيحاتنا

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الطقس يتسبب في إلغاء عرض جوي احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

إصابة لياو.. ميلان يستعد لموقعة إنتر بثنائية في شباك لاتسيو بالدوري الإيطالي

التفاصيل الكاملة لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ