انطلاق مارثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 بالفيوم

بدأت اليوم السبت الموافق 5 مايو 2023م امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2023/2022م ، بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وسط إجراءات مشددة بعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول نهائيا ، وكذلك التصدي لكافة محاولات الغش، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

قامت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية لمتابعة الامتحانات ، حيث تفقدت عدد من المدارس ومنها مدرسة محمد موسي الجلاب ، ومدرسة دكتور لطفي سليمان ، ومدرسة الراضي الابتدائية وبها لجنة مدرسة لطفى سليمان الإعدادية للبنات فترة مسائية.

حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحانات النقل على مستوى المحافظة بالصف الرابع الابتدائي 85250 تلميذ ، والصف الخامس 82789، والصف السادس 74389 تلميذ، كما بلغ عدد المتقدمين للمرحلة الإعدادية 74721 طالب بالصف الأول الإعدادي، و 63195 طالب بالصف الثاني الإعدادي، وفي المرحلة الثانوية العامة ، بلغ عدد المتقدمين للصف الأول الثانوى العام 16405 طالب ، وعدد 15770 طالب بالصف الثاني الثانوي العام ، وعدد الطلاب المتقدمين للتعليم الفني بالصف الأول الثانوي الفني 37359 طالب، وعدد 33964 طالب بالصف الثاني الثانوي الفني.

حيث أكدت دكتورة أمانى قرني، على أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن جميع أجهزة محافظة الفيوم تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات .

كما أكدت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وفي سياق متصل ، تابعت رحاب عريق وكيل المديرية ، امتحانات النقل بإدارة سنورس التعليمية ، حيث تفقدت مدرسة أبو سعاد الإعدادية ، ومدرسة القاياتي الابتدائية.

كما تفقد محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، امتحانات النقل بمدرسة إطسا التجارية ، ومدرسة الشهيد حسام الصناعية.

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