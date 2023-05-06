إراحة عدد من اللاعبين .. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - إيمريك لابورت - ريكو لويس

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - جوليان ألفاريز

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

ويريح جوارديولا في مباراة اليوم عدد من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم رودري، جون ستونز، روبين دياز، برناردو سيلفا، جاك جيريليش، وذلك قبل المواجهة المنتظرة ضد ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.