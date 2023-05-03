هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

ويقود النرويجي إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي، فيما عاد الهولندي ناثان آكي للتواجد في خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة.

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

المباراة تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.