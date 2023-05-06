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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشود أمام قصر باكنجهام لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

صدى البلد

احتشد الآلاف من البريطانيين أمام قصر باكنجهام بينما طل عليهم تشارلز الثالث من شرفة  القصر الملكي لتحيتهم بعد وصوله بينما جري تتويجه رسميا، في حفل هو الأول من نوعه في المملكة المتحدة منذ 70 عامًا ، في وستمنستر أبي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فرقة عسكرية عزفت النشيد الوطني عندما انطلق الملك والملكة من قصر باكنجهام ، حيث اندلعت الحشود في هتافات مدوية.

وعندما وصل الزوجان إلى الدير، شوهد الملك يبتسم ويلوح.

وقدرت التقارير البريطانية بأنه يوجد حوالي 2300 شخص داخل الدير من أجل الخدمة ، مع وصول الأمير هاري مع أبناء عمومته.

ووصلت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن وحفيدتها فينيجان في موكب من ثلاث سيارات. الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس في المملكة المتحدة.

وتواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا.

ودخل رئيس الوزراء ريشي سوناك ، إلى جانب قادة دول الكومنولث ، مع حاملي أعلامهم. 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحفل بدأت في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ، واستمرت حوالي ساعتين.

وكان الموضوع الرئيسي لتتويج الملك تشارلز هو الخدمة - وفي صلاته الأولى عندما يصل إلى الدير ، سيقول: 'لا آتي لأخدم ، بل لأخدم'.

وعقب المراسم، عاد الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام.

ووصل الأمير هاري ، دوق ساسكس ، من الولايات المتحدة الجمعة على متن رحلة تجارية ، وشوهد وهو يدخل الدير مع أبناء عمومته الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس.

وهذه هي المرة الأولى منذ أن كان علانية مع شقيقه ، الأمير وليام ، منذ نشر مذكراته ، سبير.

ويُعتقد أن الأمير هاري قد يعود إلى الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من الاحتفال لينضم مجددًا إلى زوجته ميغان ، حيث يحتفل ابنهما آرتشي بعيد ميلاده الرابع.

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على طريق الموكب ، بدأت المظلات بالظهور مع نزول المطر.

وعلى الرغم من الطقس الإنجليزي السيئ للغاية ، ساد جو احتفالي في المول ، حيث يتم تشجيع الأمواج المكسيكية بشكل دوري وضباط الشرطة وحراس الأمن.

ومن بين المتفرجين الكسندرا هورنيك ، 57 عاما ، من مونتريال ، كندا والتي ستراقب من جرين بارك.

وقالت لبي بي سي: 'لقد عرفت منذ سنوات أنني أرغب في الحضور هذا اليوم ، وفي اليوم الذي أُعلن فيه ، كنت أقود سيارتي إلى المكتب ، وقد اتصل بي زوجي وقال لي' 6 مايو ''.

وأضافت 'كنت أعرف بالضبط ما كان. وقمت بالهاتف للحصول على حجز في فندق وذهبنا من هناك.'

وقالت كارين دالي ، 54 عامًا ، من برمنغهام ، 'كان بإمكاننا فعل ذلك في المنزل ، لكن الجو جيد جدًا والجميع سعداء حقًا.'

وأضافت 'عندما ماتت الملكة ، لم نتمكن من القيام بذلك لأننا جميعًا لم نتمكن من ترك العمل. لذلك حجزنا الحجز بمجرد أن علمنا بالتتويج'.

وأصبح تشارلز ملك المملكة المتحدة و 14 مملكة أخرى في سبتمبر ، عندما توفيت والدته إليزابيث بعد 70 عامًا على العرش ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

ومرت أشهر من التخطيط المكثف في احتفالات التتويج - الاحتفال الأربعين الذي سيقام في وستمنستر أبي منذ عام 1066.

وعلى عكس طريق الموكب ، لم تكن هناك حشود خارج الدير ، حيث تم إغلاقه أمام الجمهور قبل الخدمة.

 

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