إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

حضرت ملكة الأردن رانيا العبدالله وزوجها الملك عبد الله الثاني حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل مثالي وجذاب.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” ارتدت الملكة رانيا فستانًا باللون الأصفر الهادئ، وظهرت بصورة مثالية وراقية في الحفل.

يتميز فستان الملكة رانيا بأكمام طويلة وقصة مكشوفة للكتفين، بالإضافة إلى ملابس شبكية ذات شكل قوس عبر الصدر، وخط رقبة عالي، وقد أكملت الملكة إطلالتها بقبعة منسقة مع الفستان، والتي تتميز بتصميم على شكل دائري وشرائح رقيقة من الأطراف.

واختارت الملكة رانيا تسريحة شعر فضفاضة، ومكياجًا مثاليًا يتضمن بشرة ناعمة وأحمر الخدود والماسكارا، ما أضفى على إطلالتها السحر والجمال.

كما ارتدى الملك عبد الله الثاني بدلة زرقاء وقميص أبيض وربطة عنق قرمزي، وظهر بصورة أنيقة وجذابة بجانب زوجته.

تألقت الملكة رانيا بأسلوبها وأناقتها المعهودة، وقد أبهرت الجميع بإطلالتها الرائعة والمثالية في هذا الحفل التاريخي.

كان عدد قليل من أفراد العائلة المالكة حاضرين في الحفل، والذي سيتبعه حفلة موسيقية خاصة ستُقام وتُذاع على الهواء مباشرة في قلعة وندسور في 7 مايو.