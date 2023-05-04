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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

اكتسبت الملكة البريطانية كاميلا قرينة الملك تشارلز مكانة راسخة داخل الاسرة الملكية خلال السنوات القليلة الماضية. 
 

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وبحسب وسائل اعلام بريطانية فيما يخص كاميلا كان ظهورها الإعلامي الأول عندما رافقت الملك تشارلز في زيارة رسمية للاعتراف باستقلال زيمبابوي عام 1980، وفي عام 2000، تمّ تقديمها رسميا للملكة إليزابيث الثانية.

وبعد ذلك بخمس سنوات، تم الاعتراف بكاميلا عضوا رئيسيا في العائلة المالكة بعد زواجها من تشارلز.

وكانت كاميلا تلك الفترة تصفها الوسائل الاعلامية المختلفة بما يربطها بروابط سيئة بالاميرة الراحلة ديانا. 

ورافقت كاميلا تشارلز إلى الولايات المتحدة في أول رحلة خارجية رسمية لها كدوقة كورنوال في نوفمبر عام 2005.

أما في عام 2022 وتزامنا مع الذكرى السبعين لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، أعلنت الملكة الراحلة عن أمنيتها الصادقة بأن تُعرف كاميلا باسم "الملكة القرينة" عندما يصبح تشارلز ملكا.

وخلال كل هذه الأعوام عملت كاميلا بجد بصفتها إحدى الشخصيات الكبيرة في البلاط الملكي، وساندت زوجها في دوره الملكي وناصرت الجمعيات الخيرية ودعمت القضايا المعنية بالمرأة والطفل كما عملت على محو الأمية ورفع مستوى الوعي حول مرض ترقق العظام.

 

مراسم تتويج الملك تشارلز
وتلتزم المملكة المتحدة بالتقليد المتبع منذ عهد وليام الفاتح عام 1066 بإقامة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بإقامة حفل التتويج بكنيسة ويستمنستر.

وبحسب ما هو مقرر، فإن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ستكون في السادس من مايو في العاصمة البريطانية لندن.

وتم تقليص مدة مراسم التتويج إلى ساعتين، إذ من المقرر أن يحضر الحفل نحو ألفي مدعو.

وكانت مدة التتويج ثلاث ساعات إبان الملكة إليزابيث، إذ حضر الحفل آنذاك ثمانية آلاف شخص بينهم نحو 500 شخص من المجتمع المدني تم اختيارهم لدورهم في المجتمع.

وسيقسم تشارلز الثالث اليمين ثمَّ سيتلقى المسحة بالزيت من كبير أساقفة كانتربري ثم سيحصل على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي سيوضع على رأسه.

وسترافق احتفالات تتويج الملك تشارلز، تتويج الملكة القرينة كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا، وهي زوجة تشارلز الثانية بعد طلاقه من الأميرة ديانا.

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