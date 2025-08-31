قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل
تنفيذ قانون الإيجار القديم غدا.. كيف تحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية؟
فريدة سيف النصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لها على تيك توك
رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة
بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل
وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر
حبسوني في البيت.. ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل صادمة عن ممارسات الإخوان خلال انتخابات نقابة المحامين
كريستال بالاس يكتسح أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
صدمة بيضاء.. وادي دجلة يهزم الزمالك 2-1 بالدوري
الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل

عروس حلوان
عروس حلوان
أميرة خلف
  • برلمانية: تطبيق قانون المسؤلية الطبية سيحد بشكل كبير من الأخطاء الطبية
  • تهدد صحة المواطنين.. نائبة تطالب بتكثيف الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة  

أثارت قضية عروس حلوان غضب رواد السوشيال ميديا ، والتي توفيت نتيجة خضوعها لحقنة قاتلة في مركز تجميل غير مرخص بالمهندسين .


في هذا الصدد ، عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها الشديد بشأن وفاة عروس حلوان، والتي توفيت قبل زفافها بأيام، نتيجة حصولها على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين،وتم نقلها إلى المستشفى ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها ظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت"إيرين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تطبيق قانون المسؤلية الطبية ، سيحد بشكل كبير من هذه الاخطاء مع ضرورة تفعيل الرقابة، و التفتيش علي العيادات و اتباعها لإجراءات التراخيص و فحص الأصناف الموجودة المستخدمة لحقن المرضي و التأكد من مصدرها بشكل دوري.


و طالبت عضو البرلمان بضرورة وضع معايير جديدة تمكن المريض من التحقق من استكمال المركز كافة التراخيص وأنه تابع لرقابة الصحة و نقابة الأطباء و ذلك عن طريق استحداث طرق رقمية جديدة ، كوجود رقم أو سيريال نمبر رقم تسلسلي موجود على منصة تخص هذة الفئة من العيادات أو كيو آر كود يمكن مسحة التحقق من التزام العيادة المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة و النقابة.


موضحة أنه إذا تم تطبيق و تفعيل طرق جديدة و مستحدثة للرقابة ستتمكن الوزارة من الرقابة و سيتمكن المريض من التأكد من إذا كانت هذه العيادة تلتزم بالتراخيص و يقودها فريق من الأطباء يخضع للرقابة.


و أكدت "سعيد" أن الحل هو الرقابة الجادة من قبل وزارة الصحة ، واستحداث طرق جديدة للرقابة و تساعد المريض من التأكد من سلامة المكان الذي يتواجد بداخله.


من جانبه، عبرت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن وفاة عروس حلوان، والتي توفيت قبل زفافها بأيام، نتيجة حصولها على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين.

وأوضحت "عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من الكوارث التي ترتكب يوميا نتيجة ممارسة عدد من العيادات مهنة الطب – وخاصة تخصص الأمراض الجلدية والتجميل – دون ترخيص قانوني، أو تحت إشراف أطباء غير متخصصين أو غير مؤهلين علميًا.

وأكدت عضو النواب أن مثل هذه العيادات تمارس  أنشطة خطرة ، تعرض حياة المواطنين، وبخاصة السيدات، لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى التشوهات أو العدوى المزمنة.

وشددت عضو النواب على ضرورة تطبيق قانون المسؤولية الطبية للحد من هذه الكوارث ومعاقبة الجناة الذين يمتهنون مهنة غير مهنتهم ، مطالبة بتكثيف الرقابة على مثل هذه المخالفات التى تهدد صحة المواطنين واحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة . 

حلوان مجلس النواب إيرين سعيد لجنة الصحة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

مادة البرمجة وطلبة الثانوية.. وزير التعليم يكشف تفاصيل لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

المزيد