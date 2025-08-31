قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النبي في المساء.. كلمات تدخلك الجنة
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

شعورنا بالمتعة المادية منها، والمعنوية، يمدنا بفيض من السعادة، التي تعظّم من قيمة العاطفة في وجداننا، وتعرفنا ماهية جودة الحياة، التي نعيش مفرداتها، وتضيف إلى جنبات النفس ارتياح، تجاه كل ما يزيد إحساسنا بالحب، ويسهم في صفاء الروح، ونقاء السريرة، ويعلى من معنويات إيجابية، وبالطبع يؤدي إلى إمدادنا بالطاقة، التي حتمًا نستثمرها فيما هو نافع؛ لنخلق مناخًا داعمًا للعطاء؛ ومن ثم نرى صورة المستقبل في أعيننا مشرقة.
الحب الصادق ثروة تمتلكها القلوب، وتترجمها الجوارح، وتعزّزها ممارسات، تؤكد على قوة الرباط مع من نكنّ له فيض المحبة، التي تملأ الأفئدة، وتزين الوجوه بضياء، تقرأ ملامحه عيون نقية، ذات واجدان راقٍ؛ ومن ثم نشاهد تموّجات هادئة، هادرة، بين أناس، جمعت بينهم، وشائج المحبة، فغلّفت الوجدان بسكينة، وصارت الطمأنينة رهن لقاء الحبيب، وبدت الفرقة من أصعب ما يعانيه الرفيق؛ فنرصد انفعالات، غير مبررة، يصعب أن تتزن في بعاد، وأن تستقر في غياب؛ لذا وصف الدواء من الداء في جمع اللقاء بين الأحباء.
سعادة الإنسان في قوته المفعمة بالحب، الذي يورث الثقة بالنفس، ويعظم من القدرات، ويزيل حواجز، قد حالت دون تحقيق أحلام، وطموحات مشروعة، بل، تدفع العاطفة بسحرها إلى خوض نزال التحدي؛ فلا نُصاب بإحباط؛ فقد أضحت المحاولة من التفردات، التي نصل من خلالها إلى ما نصبو إليه، وهنا نغلق أبواب الفشل، ونسلك طرائق النجاح؛ فلا اعتبار لعثرات تواجهنا، ولا خوف من صعوبات، قد تقف أمامنا؛ فلدينا سلاح يحطّم كل صلد، ونمسح به معاناة شعرنا بها.
سبيل سعادتنا حتى في الأوقات الضاغطة، التي قد نبذل فيها جهدًا ذهنيًا، أو جسمانيًا، تتحقق في خضم الحب الخالص، النقي، الموجه نحو ما نقوم به من عمل، أو لمن نؤدي له مهامًا بعينها، أو من نشاركه صنيعًا، يشعرنا نتاجه بالرضا، أو من نتبادل معه سجال حديث شيّق، يترجم ما يجول في الخاطر، ويبرهن عن نوايا تكنّها الأنفس؛ فتبتهج القلوب؛ لتسمعها، وتبتسم الشفاه عندما تصيب أفئدتنا عطر الكلم.
أهمية الحب يمكن في خلق بيئة آمنة، نذوب في مكنونها؛ فنخرج أفضل ما لدينا من ممارسات، أو أفعال، أو أحاديث عذبة، تترجم ما نشعر به، بل، تقودنا إلى أن نتفاعل مع الآخرين، ونحقق نجاحات تواصل اجتماعي بنّاءة، ناهيك عن إحساس بكامل الأمان، والدفء، الذي يتدفق في شرايين قلوبنا؛ فلا ينتابنا ضيق، أو حرج، أو حزن، أو فقدان للصواب؛ لكن نلبي احتياجات الوجدان، ونغذيه بمشرب المحبة، ونذيقه السعادة، التي يعتاد عليها؛ فيعمل دومًا على توفير مسبباتها.
نقاء الحب يعني نضج القلوب، التي يحويها الوجدان، ومن يمتلك تلك العاطفة، لا ينتابه القلق، ولا يتسلل إليه ضعف العزيمة، والإرادة، ولا يصيبه التوتر؛ لأنه محصّنٌ بمشاعر، تتسم بالقوة، والعمق، وتستند على خفاقات نبض المحبة، التي تتواتر تلقائيًا من أفئدة عامرة، تستلهم ضيائها من دفء، تتلقاه عبر خواطر، لا ينقطع مدادها؛ فتوجه الإنسان إلى طريق الرشاد، وتجعله مثابرًا، صبورًا يدرك ما له، وما عليه؛ ومن ثم لا يتقبل كل مشوب في حياته.
بالحب ترسو أرواحنا؛ لتسكن الأبدان في طمأنينة؛ فيتّقد نور القلب؛ ليرى الإنسان منا بعين المحب، ويتعامل بلغة راقية، تحدث انسجامًا مع من نحب؛ فتتعالى الأحلام؛ كي تصل بنا إلى آفاق، تسعها خلجات القلوب، وتفرزها نبضاته المتسارعة، وذلك حال، لا يتغير بالمواقف، أو الأماكن، أو الزمان؛ كونه شعور مستدام، متجدد العطاء؛ فيغدو الانسجام، والتآلف بين المتحابين في معدلاته، التي تحقق السعادة في صورتها، وتشبع النفس طمأنينة، وسكينة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

صفاء الروح نقاء السريرة الحب الصادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

وزير البترول خلال الاجتماع

العامة للبترول: حفر 113 بئراً جديدا بمختلف حقول ومناطق الشركة

جانب من الجولة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بحي اللوتس والتسعين الشمالي

أسعار الذهب

آي صاغة: الذهب يحقق مكاسب قوية في أغسطس

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

المزيد