15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

انتشر مقطع فيديو على موقع تيك توك اثار الجدل حيث يظهر فيه اكبر طقم ذهب في المملكة العربية السعودية ويبلغ وزنه 15 كيلوجرام من عيار 21.

وارتدت شابة سعودية تسمي نفسها شيري على موقع الفيديوهات القصير الطقم قائل " انا اليوم ارتدي اكبر طقم ذهب في المملكة وزنه ثقيل جدا وعيار 21" كجزء من دعاية لأحد محلات الذهب.

ويقدرسعر هذا الطقم الذي اثار دهشة المتابعين بحوالي 4 مليون ريال سعودي بحسب ما نشرته نفس الشابة في مقطع فيديو اخر معلقة "هذه هي المبالغة التي ما اقول لها لا" في اشارة الى جمال الذهب وارتفاع سعره.

وبرغم عدم انتشار الشابة وقلة متابعيها على المواقع الا ان المقطع القصير الذي لم يتخطى 15 ثانية حصد اكثر من 3 مليون مشاهد في ايام قليلة،

بينما لا تمتلك شيري سوى اقل من 100 الف متابع فقط على صفحتها الشخصية.

وعلق المتابعين للشابة معبرين عن مدى روعة الذهب لكنه مبالغ فيه الى حد كبير.