عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

اكبر طقم ذهب
اكبر طقم ذهب

انتشر مقطع فيديو على موقع تيك توك اثار الجدل حيث يظهر فيه اكبر طقم ذهب في المملكة العربية السعودية ويبلغ وزنه 15 كيلوجرام من عيار 21.

صائد الوحوش في القاهرة..زياد وراثلوس أغرب شخصية اثارت ضجة بعد تجسيد ابطال خارقين|فيديو

الدجال قال عليها جن.. يقتل زوجته خنقا في جريمة هزت تونس

وارتدت شابة سعودية تسمي نفسها شيري على موقع الفيديوهات القصير الطقم قائل " انا اليوم ارتدي اكبر طقم ذهب في المملكة وزنه ثقيل جدا وعيار 21" كجزء من دعاية لأحد محلات الذهب.

ويقدرسعر هذا الطقم الذي اثار دهشة المتابعين بحوالي 4 مليون ريال سعودي بحسب ما نشرته نفس الشابة في مقطع فيديو اخر معلقة "هذه هي المبالغة التي ما اقول لها لا" في اشارة الى جمال الذهب وارتفاع سعره.

وبرغم عدم انتشار الشابة وقلة متابعيها على المواقع الا ان المقطع القصير الذي لم يتخطى 15 ثانية حصد اكثر من 3 مليون مشاهد في ايام قليلة، 
بينما لا تمتلك شيري سوى اقل من 100 الف متابع فقط على صفحتها الشخصية.

وعلق المتابعين للشابة معبرين عن مدى روعة الذهب لكنه مبالغ فيه الى حد كبير. 

 

ذهب المملكة العربية تيك توك مقطع فيديو السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد إنسحاب الزمالك

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

درجات حرارة غير مسبوقة.. ومصير مجهول لمستقبل المحيطات

صائد الوحوش في القاهرة..زياد وراثلوس أغرب شخصية اثارت ضجة بعد تجسيد ابطال خارقين|فيديو

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

أثناء تتويج الملك تشارلز.. ويليام وريث العرش وهاري سقط في مصيدة زوجته|تفاصيل

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

حيوان لا يمرض وسيصبح مستقبل الدواء للبشر..فما هو؟

يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

بيطبل وهو مغمي عينيه.. شارون درامز أشهر عازف على تيك توك وسر قوته في الجيم| فيديو

ترشيحاتنا

يربط 33 دولة و3 قارات| أطول كابل بحري يصل السعودية.. خدمات اتصالات وإنترنت فائق السرعة

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس ونقل بصحراوي المنيا

بعد هجوم الكرملين .. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في أوكرانيا

برشام بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا ينتج العقاقير المخدرة | صور

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

بالمايوة..غادة عبد الرازق في رحلة بحرية تشعل السوشيال ميديا

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ