قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل
تنفيذ قانون الإيجار القديم غدا.. كيف تحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية؟
فريدة سيف النصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لها على تيك توك
رحيل اضطراري.. الأهلي يقيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج وهذا المدرب الأقرب لتولي المهمة
بعد مأساة عروس حلوان.. نواب: استخدام الأدوية والحقن مجهولة المصدر يهدد بالقتل.. ومطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل
وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر
حبسوني في البيت.. ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل صادمة عن ممارسات الإخوان خلال انتخابات نقابة المحامين
كريستال بالاس يكتسح أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
صدمة بيضاء.. وادي دجلة يهزم الزمالك 2-1 بالدوري
الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فريدة سيف النصر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسيئين لها على تيك توك

علا محمد

قدّمت الفنانة فريدة سيف النصر بلاغًا رسميًا إلى النائب العام، إلى جانب شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ضد عدد من صناع المحتوى على منصة "تيك توك"، متهمة إياهم بالإساءة إليها من خلال مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت فريدة عبر حسابها على "فيسبوك": "من اللهو الخفي، رئيسة العصابة، الرجل التاني… إلى سيادة النائب العام وسيادة نقيبنا د. أشرف. أول قضية: اقفلوا التيك توك في مصر، إحنا عندنا ناس لهم اتجاهات مريضة، ما ينفعش نديهم ميكروفون وشاشة ويقعدوا يبرطعوا كده، دول قنابل موقوتة كلها حقد ومصالح، بث السم في العسل. نصيحة: اقفلوه".


وأضافت فريدة : "حد يقوليج: نرفع قضية عليهم إزاي بتوع التيك عوك دول؟ وتعويض بقي ونشوف الملايين اللي بقت مع بتوع القضية. عيلة صغيرة معدية العشرين مليون وكلها معاه ملايين. والملاليم مع زعيمة العصابة اللي هي حضرتي. طيب إزاي؟".


وأضافت: "كده إحنا بقينا في قمة انحطاط السوشيال ميديا. اللي مزقوق على حد أو لغرض ما يقول ما بداله ويقبض. لا والله هي ما تمشيش كده. هو مش هزار أو خفة دم، دي سمعة حد من بيت محترم، طلع عينه لوحده وعاش أقل من العادي علشان يفضل محترم. والعجيب إن الزملاء دول عمري ما اشتغلت معاهم سينما أو مسلسلات، ولا خرجت، ولا اتعزمت، مافيش صلة أصلاً، غير بدريه من تلاتين سنة مسرح وزوجها كان الملقن وراجل طيب. مالليش علاقة أصلاً بحد عموماً، لا معاهم في صور ولا حفلات، ولا داعمين وداعمات. فيلا وعربيات ورصيد ومجوهرات، أحمدك يارب… ماتفتح ياعم سمسم لينا شوية. طيب هاتوا صورة، مكالمة، أي حاج، كده عيب وهبل".


وأكملت: "أنا بقى الزعيمة، اللهو الخفي، الرجل الأول… اللي بأذي لمجرد الأذي يعني بلا مقابل. طيب ده العيلة الأردنية عدت عشرين مليون. طيب فوتوا لي فيلا، عربية، رصيد، حبة دهب، أي حاجة. وليه أنا بالذات؟ عموماً اللي اخدتوه أنا هاخده منكم تعويض وتشهير اهو رزق الهبل عالمجانين".

وختمت :"أنا بلغت النقيب ودخلت صفحاتهم. أنا مش أحسن من اللي شاتمينهم المؤسسات والرئاسة والدنيا زايتة عندهم. الست دي بلقيس بتقول إنها نبيه وجالها وحي… وهو الوحي جابني ليكي في نافوخك. أنا عايزة حق أهلي وابني وأحفادي وعمري اللي ضيعته. اتحاشى كل غلط علشان أفضل محترمة. كل اللي حيلتي الاحترام وحبكم، ولو تشوفوا دفاع الناس بالدنيا واللي عليها… توكلت على الله".

