فريدة سيف النصر: لن أسمح بالإساءة لبلدي ولا أرخص نفسي على "تيك توك"

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها من جيل العظماء في السينما المصرية، وقالت: "أنا بنت بلد وضد إني أرخص نفسي على التيك توك".

أوضحت" سيف النصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"،على قناة "صدى البلد 2"، أنها لا تقبل أي إساءة لمصر، وأنها لا تسكت عن أي تطاول على بلدها.

بداية الأزمة

روت الفنانة فيما يتعلق بأزمتها الحاليه علي مواقع السوشيال ميديا ، أنها أثناء بث مباشر على "تيك توك" كتبت إحدى المتابعات تعليقًا مسيئًا لمصر، فردت عليها، فما كان من السيدة إلا أن وجهت لها هي الأخرى إساءات شخصية من خلال فيديوهات.

جمهورها في صفها

وتابعت إن جمهورها هو من دافع عنها ورد على هذه الإساءات قائلة: "أنا بتاعة ربنا.. والجمهور هو اللي رد غيبتي"، مؤكدة أنها غنية جدًا بحب جمهورها.