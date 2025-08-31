قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رشا عوني

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قراراً جديداً اليوم بشأن صرف الخبز المدعم عبر بطاقة التموين ، واستثنت الوزارة صرف الخبز بالبطاقة وقررت صرفه ورقياً في حالة وحيدة تم الإعلان عنها رسمياً. 

قرار وزارة التموين اليوم

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، بقرار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والإدارة العامة للرقابة على المخابز بشأن متابعة انتظام صرف الخبز المدعوم للمواطنين في حال حدوث أعطال في شبكات المحمول ببعض مناطق الجمهورية.

صرف الخبز المدعم

صرف الخبز المدعم ورقياً


وجاء القرار رسمياً كما يلي:

أنه في ضوء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم توقف المخابز البديلة عن العمل حال حدوث عطل في منظومة الخبز الإلكترونية.

 وأنه في حالة تعطل أحد المخابز، يتم التنبيه على صاحب المخبز بالصرف الورقي للمواطنين عبر كشوف صرف معتمدة تتضمن بيانات البطاقة التموينية ورقمها القومي وعدد الأفراد المستفيدين، وذلك مع التشديد على عدم إجبار صاحب البطاقة التموينية على تركها بالمخبز.

الخبز المدعم

حالات صرف الخبز المدعم ورقيا

وأوضح القرار أنه في حالة تعطل أحد المخابز، يتم التنبيه على صاحب المخبز بالصرف الورقي للمواطنين عبر كشوف صرف معتمدة تتضمن البيانات التالية:

1-البطاقة التموينية.
2-الرقم القومي، لصاحب البطاقة.
3-عدد الأفراد المستفيدين.
 

الحملات التموينية داخل المخابز

وشددت الوزارة على أن الحملات التموينية من المديرية والإدارات التموينية الفرعية ستتواجد بشكل مستمر داخل المخابز منذ بداية العمل حتى غلقها يومياً لمتابعة عملية الصرف وضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين دون أي معوقات.

لجان مركزية لمتابعة المخابز

كما تم التأكيد على تشكيل لجان مركزية لمتابعة انتظام العمل بالمخابز، مع رفع تقارير دقيقة عن أي أعطال لضمان استمرار تقديم الخدمة بكامل الانضباط تحت إشراف المديريات التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025

السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.

اسعار السلع التموينية

السلع الغذائية الأساسية

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.


المنظفات ومنتجات العناية


مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.


عقوبة احتكار السلع

طبقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. 

