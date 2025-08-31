1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 استقرارا بعد الاترفاع الكبير الذي سجله مؤخرا داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 31/8/2025

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 الحفاظ على مكاسبه القوية التي بدأت منذ تعاملات الجمعة، ليبلغ 125 جنيهًا زيادة جديدة، وهو ما يعكس استمرار حالة الزخم.

كما سجل الجنيه الذهب ارتفاعًا بمقدار 1000 جنيه منذ بدء موجة الاترتفاعات الاخيرة الأسبةع الماضي، وفقًا لما أكدته شعبة الذهب والمجوهرات، مما يعكس حالة من التفاؤل لدى المتعاملين في المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب جاءت مدعومة بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس الماضي، وهو ما حفز المستثمرين على التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود السعر العالمي للذهب مدفوعًا ببيانات التضخم الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة، والتي ساهمت في زيادة الإقبال على المعدن الأصفر عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في لمحلات، بدون حساب الضريبة أو المصنعية، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5360 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4690 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4020 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3127 جنيهاً للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37520 جنيهاً للبيع

سعر الذهب اليوم الأحد

يواصل الذهب في مصر الصعود نحو مستويات قياسية، مدفوعًا بالعوامل العالمية والمحلية، حيث ارتفعت الأسعار لتقترب من القمة التاريخية، في ظل حالة من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يعزز جاذبية الذهب كخيار استثماري آمن.

أداء الذهب على الصعيد العالمي

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% لتصل الأوقية إلى مستوى 3,448.00دولارًا، وهو ما يعد استمرارًا للمكاسب الشهرية التي بلغت 3.9% منذ بداية أغسطس 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتسجل 3479.10 دولارًا للأوقية، ما يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.