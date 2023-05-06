لماذا غابت ميجان ماركل عن حضور حفل تتويج حماها الملك تشارلز ؟

توج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في حفل تتويج هادئ، حضره أكثر من 2000 شخص بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة والعديد من الضيوف المهمين، ومع ذلك، كانت هناك غياب ملحوظ بين أفراد العائلة المالكة، حيث لم تحضر دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفل التتويج، وبقيت في كاليفورنيا مع أطفالها الصغار.

وفي بيان أصدره قصر باكنجهام قبل الحفل، أكد أن دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ولم يتم الكشف عن سبب عدم حضورها للحفل.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، من المتوقع أن يكون القرار بالابتعاد عن الحدث هو بسبب احتفال الأمير آرتشي بعيد ميلاده الرابع في نفس اليوم، حيث يمكن أن يكون هذا الحدث العائلي أولوية للزوجين هاري وميجان.

ويأتي هذا الغياب بعد عدة شهور من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة، بعد مقابلتهما المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري التي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات.

سبب غياب ميجان ماركل عن حفل تتويج الملك تشارلز

ومع ذلك، فإن حضور الأمير هاري لحفل التتويج يشير إلى استمراره في العمل الرسمي مع عائلته المالكة، ويأتي هذا بعد تأكيد من الأمير هاري في مقابلة سابقة أنه يريد العودة إلى العائلة المالكة والعمل معهم في المستقبل.

بعد الإعلان عن بقاء ميجان في كاليفورنيا ، قال المحرر السابق لصحيفة ذا صن ، كيلفن ماكنزي ، لـ جي بي نيوز إنه يعتقد أنه قرار حكيم، متابعا: ”هناك شعور حقيقي بالقلق تجاه كلاهما وقد تمكنا من حل المشكلة. هاري يجب أن يحضر ، عليه أن يحضر لتتويج والده".

لم يتجاهل القصر الملكي ميجان ماركل، تم دعوة كل من هاري وميجان لحضور حفل التتويج ، كما أكد ممثلهم في أوائل مارس، وقالت صديقة لميدان لم تكشف عن هويتها لمجلة بيبول : "تريد ميدان أن تكون هناك لدعم والد زوجها ، ولكن في الوقت نفسه ، فإن الهجوم التي تتلقاه يفوق الدعم" .