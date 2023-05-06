عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها فيديو جديدًا لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالاً بعيد زواجها السادس.

وتتميز الفنانة عبير صبري، بإطلالاتها الأنيقة الأولى تكشف عن أنوثتها وجسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبرى على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.


كشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

  وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المنتج جمال العدل عظيم،ومن أهم المنتجين في مصر".

 وأضافت عبير صبري، "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية  وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

وتابعت عبير صبري "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".

5268474D-1A89-4888-9F58-F5FF57AAF97D
5268474D-1A89-4888-9F58-F5FF57AAF97D
222F9DD7-052A-40E7-BD99-3715182B8F4D
222F9DD7-052A-40E7-BD99-3715182B8F4D
CAFB1961-A600-49DE-92B4-173407BC7C3C
CAFB1961-A600-49DE-92B4-173407BC7C3C
E1B67CAC-F1F5-40FB-A808-CAD0A10611E9
E1B67CAC-F1F5-40FB-A808-CAD0A10611E9
61BCEEA7-0E90-4D46-82D5-C1377096C044
61BCEEA7-0E90-4D46-82D5-C1377096C044
اطلالات الفنانة عبير صبري عبير صبري وزوجها عبير صبري عيد زواجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

موضوعات متعلقة

خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة لـ ياسمين عز قبل الشهرة

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ