في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها فيديو جديدًا لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالاً بعيد زواجها السادس.

وتتميز الفنانة عبير صبري، بإطلالاتها الأنيقة الأولى تكشف عن أنوثتها وجسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبرى على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.



كشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المنتج جمال العدل عظيم،ومن أهم المنتجين في مصر".

وأضافت عبير صبري، "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

وتابعت عبير صبري "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".

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